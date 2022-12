வண்டிய அறிவாலயம் விடுரா சம்முவம்.. சீண்டலுக்கு காயத்ரி பதிலடி! வார் ரூம் பாய்ஸ்.. என்ன அநியாயம் இது?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : வார் ரூம் பாய்ஸ்.. என்ன அநியாயம் இது? நான் என்ன செய்தாலும் என்னை ட்ரோல் பண்ணனும்னு சொல்லி இருக்காங்களா? என காயத்ரி ரகுராம், அண்ணாமலையின் ஆதரவாளர்களை கிண்டல் செய்துள்ளார்.

சமீப சில மாதங்களாக பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலைக்கும், காயத்ரி ரகுராமுக்கும் இருந்து வந்த பனிப்போர் சில நாட்களுக்கு முன்பு உச்சமடைந்தது.

அண்ணாமலையின் ஆதரவாளர்கள் காயத்ரி ரகுராமை ட்விட்டரில் கடுமையாக ட்ரோல் செய்ததால், பொங்கி எழுந்த அவர், என்னை ட்ரோல் செய்வதே அண்ணாமலை ஆதரவாளரின் வார் ரூம் வேலை என விமர்சித்தார்.

தொடர்ந்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசி வந்ததால், காயத்ரி ரகுராமை 6 மாதங்களுக்கு சஸ்பெண்ட் செய்தார் அண்ணாமலை.

குரங்கு கையில பூ மாலை.. மோசமான நிலை.. ரைமிங்காக பாஜக 'தலை’யை அட்டாக் செய்த காயத்ரி ரகுராம்!

War room boys.. This is unfair. Are they telling to troll me no matter what I do? : Gayatri Raghuram, teased the supporters of BJP state president Annamalai.