அறநிலையத்துறை வரலாற்றில் முதன் முறையாக மகாசிவராத்திரி விழா - சேகர்பாபுவுக்கு குவியும் பாராட்டு

சென்னை: மகாசிவராத்திரி நாளில் விடிய விடிய கலைநிகழ்ச்சிகள் சென்னையில் நடைபெற உள்ளன. இந்து சமய அறநிலையத்துறை வரலாற்றில் முதன்முறையாக மகா சிவராத்திரி விழா மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

மகாசிவராத்திரி விழா நாடு முழுவதும் மார்ச் 1ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. சிவ ஆலயங்களில் கொடியேற்றத்துடன் விழா தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த ஆண்டு அரசு சார்பில் மகாசிவராத்திரி விழா கொண்டாடப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் சேகர்பாபு அறிவித்துள்ளார்.

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வழிகாட்டுதலின்படி, சென்னை மயிலாப்பூர் அருள்மிகு கபாலீசுவரர் திருக்கோயிலுக்குச் சொந்தமான சென்னை, இராமகிருஷ்ணா மடம் சாலையில் உள்ள விளையாட்டு மைதானத்தில் மகா சிவராத்திரி தினத்தன்று சிறப்பு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளது.

English summary

