கைநிறைய சம்பளம்.. இந்து அறநிலையத்துறையில் நல்ல வேலைவாய்ப்பு.. சீக்கிரம் விண்ணப்பக்கலாம் வாங்க!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் காலியாக உள்ள ஏராளமான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.25 ஆயிரமும், குறைந்தபட்சமாக ரூ.20 ஆயிரமும் சம்பளம் கிடைக்கும்.

தமிழ்நாடு அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை உள்ளது. இந்த துறையின் கட்டுப்பாட்டில் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கோவில்கள் உள்ளன.

இந்த கோவில்களின் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பணியை இந்து சமய அறநிலையத்துறை மேற்கொண்டு வருகிறது. இங்கு காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் ஒவ்வொன்றாக நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் தற்போது ஒரு அறிவிப்பு வெளியாகிறது.

மாத சம்பளம் ரூ.60,000 முதல் ரூ.3 லட்சம்! அழைக்கும் மத்திய அரசு பணி! விண்ணப்ப தேதி முடிய போகுது!

மண்டல ஸ்தபதி, உதவி ஸ்தபதி பணிக்கு விண்ணப்பம் செய்யும் நபர் மரபு கட்டிடக்கலை தொழில்நுட்பத்தில் இளநிலை தொழில்நுட்ப பட்டம் (Bachelor of Technical in Tradition Architecture) அல்லது மரபு சிற்ப கலையில் இளநிலை நுண்கலை பட்டம் (Bachelor of Fine Arts in Traditional Sculpture) முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும் பணியில் 10 ஆண்டு அனுபவம் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

English summary

Hindu Religious Endowment Department has released a notification to fill up many vacant posts. Candidates for this job will get maximum salary of Rs.25 thousand and minimum salary of Rs.20 thousand.