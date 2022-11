“கோயில் பணத்தில்தான் அரசே இயங்குகிறது.. சிதம்பரம் கோவில் சர்ச்சை.. வார்த்தையை விட்ட காயத்ரி ரகுராம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: "சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் தீட்சிதர்களுக்கு சொந்தமானது கிடையாதா? கோயில் பணத்தில்தான் அரசு இயங்குகிறது" என பாஜக மாநில தலைவர்களுள் ஒருவரான காயத்ரி ரகுராம் கூறியுள்ளார்.

அதேபோல "ஹிந்து அறநிலையத்துறை கோயில்களை நிர்வாகம் செய்யும் அமைப்பு அல்ல" என்று கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி கூறியுள்ளார்.

முன்னதாக இன்று காலை செய்தியாளர்களை சந்தித்த இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு, சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் தீட்சதர்களால் கட்டப்பட்டது அல்ல என கூறியிருந்தார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் பாஜக தலைவர்கள் இக்கருத்தினை தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

“Doesn't Chidambaram Nataraja temple belong to initiates? "The government is running on temple money," said Gayatri Raghuram, one of the BJP state leaders. Similarly, "Hindu Charities Department is not an organization that manages temples," the party's state vice president Narayanan Tirupathi said. Earlier this morning, Hindu Charities Minister Sekar Babu had said that the Chidambaram Nataraja temple was not built by initiates. BJP leaders have expressed this opinion in protest against this.