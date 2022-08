இந்து மதம் காங்கிரஸுக்கு சொந்தம்! ஆர்எஸ்எஸ் & பாஜக உள்ளே புகுந்துட்டாங்க! கே.எஸ்.அழகிரியின் அட்டாக்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இந்து மதம் காங்கிரஸுக்கு சொந்தமான மதம். ஆனால் ஆர்.எஸ்.எஸ் மற்றும் பா.ஜ.க.வினர் மத்திய ஆசியாவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு புகுந்தவர்கள். அவர்கள் இந்தியாவின் பூர்வகுடி மக்கள் அல்ல என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி கூறியுள்ளார்.

அத்தியாவசிய பொருட்கள், பெட்ரோல், டீசல், சமையல் சிலிண்டர் எரிவாயு விலை உயர்வைக் கண்டித்தும், வேலை இல்லத் திண்டாட்டம், அக்னிபாத் திட்டம் உள்ளிட்டவற்றைக் கண்டித்தும்

சென்னை சைதாப்பேட்டை சின்னமலையில் உள்ள ராஜீவ்காந்தி சிலையில் இருந்து ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி தமிழக காங்கிரஸ் சார்பில் கண்டன பேரணி நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் கே.எஸ் அழகிரி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கண்டன பேரணியில் ஈ.வி.கே.எஸ் இலங்கோவன், கே.வி.தங்கபாலு, சட்டமன்ற உறுப்பினர் துரை சந்திர சேகர், மாநில செயல் தலைவர் மோகன் குமாரமங்கலம், அகில இந்திய உள்ளிட்டடோர் பங்கேற்றனர்.

படையெடுக்கும் தமிழக காங்கிரஸ்.. நாளை ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி கே.எஸ்.அழகிரி தலைமையில் பேரணி!

English summary

Hinduism is a Congress-owned religion. But RSS and BJP came to India from Central Asia. Tamil Nadu Congress Committee President KS Azhagiri has said that they are not the indigenous people of India.