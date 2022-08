"சென்ட்டிமென்ட்".. சீமான் எப்படி புது கார் வாங்கினார்.. நொறுங்கிய ராசி..என்னாச்சு? திரண்ட "தம்பிகள்"

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: சீமான் வாங்கிய புது கார் குறித்துதான், சோஷியல் மீடியாவில் விவாதங்கள் வெடித்து கிளம்பி உள்ளன.. கோயில் இந்த காருக்கு சீமான் பூஜை போட்ட போட்டோக்களும் வெளியாகி வருகின்றன. து குறித்த

நாம் தமிழர் கட்சியை ஆரம்பித்ததில் இருந்தே திராவிட சித்தாந்தங்களை எதிர்த்தும், அரசியல் செய்தும் வருபவர் சீமான்.. ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து இப்போது தனித்தே களமிறங்கி வருகிறார்.

தேர்தலில் ஒருமுறை கூட வெற்றி பெற்றதில்லை என்றாலும், அதைப்பற்றி இவர் கவலைப்படுவதில்லை.. அதேசமயம், கமல், உட்பட எத்தனையோ பேர் இவருடன் கூட்டணி சேர முயன்றபோதும், தன் கட்சிக்கான தனித்துவத்தை தொடர்ந்து கடைப்பிடித்தும் வருகிறார். யாருக்காகவும் தன்னை சமரசப்படுத்தி கொள்வதும் இல்லை.

சீமானை பொறுத்தவரை பாஜகவின் பி டீம் என்று பரவலாக விமர்சிக்கப்படுபவர்... ஆனால், பாஜகவைதான் அதிகம் தன் மேடைகளில் விமர்சிப்பார்..

English summary

How did seeman get a new car and Why did he go to thiruporur temple சீமான் புது கார் வாங்கிய நிலையில், அதுகுறித்த விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன