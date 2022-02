ஸ்டாலினை அவ்ளோ திட்டினாரே.. 12 வருஷமா கட்சி நடத்தியும் சறுக்கிய சீமான்.. "வெறுப்பரசியல்" காரணமா?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: இந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தல் முடிவுகள் பல வித்தியாசமான திருப்பங்களை தமிழக அரசியல் களத்தில் ஏற்படுத்தி உள்ளது.. அந்த வகையில் நாம் தமிழர் கட்சியின் ரிசல்ட் அதிர்ச்சியையும், அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

எப்போதும் இல்லாமல் திமுக இந்த முறை அதிமுகவின் கோட்டைகளை கைப்பற்றி உள்ளது.. எப்போதும் இல்லாமல் அதிமுக தனித்து போட்டியிட்டு, இந்த முறை எப்போதுமில்லாத படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளது. எப்போதும் இல்லாமல் பாஜக தனித்து போட்டியிட்டு, சொல்லிக் கொள்ளும்படியான இடங்களில் வென்றுள்ளது.

ஆனால், எப்போதும் போல் தனித்து போட்டியிட்ட சீமான் கட்சி, இந்த முறை அநியாயத்துக்கு சுவடே இல்லாமல் காணாமல் போயுள்ளது..

மேல ஏறி வாரோம்... நாம ஜெயிட்டோம் மாறா... நாம் தமிழர் கட்சி வெற்றியை டுவிட்டரில் கொண்டாடும்

