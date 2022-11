கிண்டல் பண்ணுவாங்கம்மா.. ‘அவங்களே கப்சிப்.. இப்போ வேணாம்’.. சசிகலா திட்டத்தை ‘புஸ்’ ஆக்கிய ஸ்டாலின்!

Chennai

சென்னை : கடந்த ஆண்டைப் போல இந்த முறையும் சென்னை கனமழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க சசிகலா திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், கடைசி நேரத்தில் பிளானை கேன்சல் செய்து, 'ஜகா' வாங்கிவிட்டாராம்.

கடந்த சில நாட்களாகப் பெய்து வரும் தொடர் கனமழையால் சென்னையில் சில இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியது. மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முடிவடையாத இடங்களில் தேங்கிய மழைநீரை துரித கதியில் செயல்பட்டு வெளியேற்றியுள்ளது திமுக அரசு.

இதற்கிடையில் தான் ஆர்கே நகர் பகுதியில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளைப் பார்வையிட்டு மக்களுக்கு நிவாரண பொருட்கள் வழங்கத் திட்டமிட்டிருந்தாராம் சசிகலா.

கடைசியில், அவர் செல்லவிருந்த பகுதியில் மழைநீர் அதிகமாகத் தேங்கவில்லை, இப்போது சென்றால் முட்டியளவு தண்ணீரில் படகு ஓட்டிய கதையாகிவிடும் எனச் சொல்லப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, சைலண்டாக அறிக்கை விட்டுவிட்டு ஜகா வாங்கிவிட்டாராம் சசிகலா.

Like last year, this time Sasikala had planned to provide relief to people affected by heavy rains in Chennai, but at the last moment she cancelled the plan and backed out.