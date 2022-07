மொத்தமா பிடிச்சிட்டாரு எடப்பாடி.. பன்னீர் சறுக்கிய இடம் இதுதான்.. இனி அதிமுகவில் அசைக்க முடியாது!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆளும் திமுகவை விமர்சிக்காமல் மென் போக்கை கையாண்டு வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தி.மு.கவை கடுமையாக விமர்சித்து வருவதே அவருக்கு ஆதரவாளர்கள் பெருகக் காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது.

பொதுக்குழுவில் அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி பொறுப்பேற்றதுமே திமுகவுக்கு எதிராக தனது முழுவேக சாட்டை வீச்சைத் தொடங்கிவிட்டார்.

அந்த 6 பேர்.. அதில் 1 இப்பவே காலி.. பதவி பறிப்பு எப்போது? ரெண்டு விரலை காட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி!

அதிமுகவின் அடிமட்டத் தொண்டர்களின் பல்ஸை பிடித்து, தொண்டர்கள் விரும்பும் வகையில், திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து, தன்னை முன்னிறுத்தி வருகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி. இதில் தான் ஓபிஎஸ் பின்தங்கி விட்டார்.

English summary

Edappadi Palaniswami started his whip against DMK when he took over as interim general secretary of AIADMK. EPS got the pulse of the grassroots workers of AIADMK.