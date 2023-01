விடிந்ததுமே வந்த அறிவிப்பு.. ஜிகே வாசன் மனதை மாற்றிய 4 பேர்.. ஈபிஎஸ் அணி லீடர்கள் பேசியது என்ன?

Chennai

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் அதிமுக போட்டியிட வேண்டும் என்ற அக்கட்சியின் விருப்பத்தை தமாகா ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக ஜிகே வாசன் தெரிவித்துள்ளார். நேற்று, ஈபிஎஸ் அணியைச் சேர்ந்த குழுவினர் ஜிகே வாசனை சந்தித்துப் பேசிய நிலையில், இன்று காலையிலேயே அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார் ஜிகே வாசன்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணிக் கட்சியான தமாகா போட்டியிடும் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அதிமுக போட்டியிடும் என ஜிகே வாசன் அறிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக நிர்வாகிகள் நேற்று ஜிகே வாசனை சந்தித்து ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்திய நிலையில், ஜிகே வாசன் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

நேற்று முன்தினம் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து ஜிகே வாசன் பேசிய நிலையில், நேற்று ஈபிஎஸ் அணியினர் வாசனை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது பல விஷயங்கள் குறித்துப் பேசப்பட்டுள்ளது.

போச்சு போச்சு.. திடீரென ட்விஸ்ட் தந்த எடப்பாடி.. ஈரோடு கிழக்கில் அதிமுக போட்டி.. ஆனால் ஒரு

