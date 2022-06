"மாட்டிறைச்சி".. ஸ்டாலினுக்கு இது தெரியுமா.. திடீர் பல்டியா? பின்னடைவா? அடுத்தடுத்த குழப்பங்கள் ஏன்?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: சமீபகாலமாகவே திமுக அரசு மீது ஒரு முக்கிய விமர்சனம் ஒன்று முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது.. இதை குறைகளாக எடுத்து கொள்ளாமல், அதை இனி வருங்காலத்தில் சரிசெய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே பெரும்பாலானோரின் விருப்பமாகவும் எழுந்துள்ளது.

10 வருடம் கழித்து திமுக ஆட்சியை பிடித்தபோது, தமிழகத்தின் நிலைமை அந்த அளவுக்கு சொல்லி கொள்வது போல் இல்லை.. ஜி.எச். வாசலில் ஆம்புலன்ஸிலேயே செத்து மடியும் அளவுக்கு கொரோனா அபாயத்தில் இருந்தநேரத்தில்தான் திமுக பொறுப்புக்கு வந்தது.

குஷ்பூ, ஜெயலலிதா வரிசையில் எம்.ஜி.ஆருக்கு கோயில்... வேலூரில் பூமிபூஜை போட்ட விசுவாசிகள்...!

அதிமுக அரசு கஜானாவை சுத்தமாக துடைத்துவிட்டு போயிருந்தது.. மத்தியில் இருந்தும் நமக்கு வர வேண்டிய நிதி வந்து சேரவில்லை..

English summary

How is DMK govt going to handle the criticism and what will admk, bjp do the next திமுக அரசு தன் மீதான குறைகளை, விமர்சனங்களை சரி செய்து கொள்ளுமா