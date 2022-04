20 நிமிடம்.. "ஒரே ரகசியம்".. சித்தப்பா என்ன சொன்னாருப்பா.. சசிகலா போட்ட போடு.. எடப்பாடிக்கு டென்ஷன்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எடப்பாடிக்கு திக் திக் சமாச்சாரம் எப்போது வேண்டுமானாலும் வரலாம் என்றே தெரிகிறது.. அப்படி ஒரு ரகசிய மூவ் தேனிக்குள் நடந்து கொண்டிருக்கிறதாம்..!

தன்னுடைய கட்டுபாட்டிலேயே கட்சி இருக்க வேண்டும் என்பதே எடப்பாடி பழனிசாமியின் எண்ணமாக இருந்து வருகிறது.. ஒருகட்டத்தில் ஓபிஎஸ் இல்லாமேலேயே தனித்து இயங்கவும் முடிவு செய்தார்.

இதற்கு பிறகுதான், தேனியில் அதிமுக கூட்டம், சசிகலாவுக்கு ஆதரவாக தீர்மானம், ஓ.ராஜா சந்திப்பு அதிரடியும் ஓபிஎஸ் தரப்பில் நடந்தது..

English summary

How is ops going to join vk Sasikala and What will aiadmk edapadi palanisamy do next?