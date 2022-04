பிளான் இதுதான்.. சைஸாக காய் நகர்த்தும் பாஜக.. எகிறி அடிக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி.. சசிக்கு ஒரே சான்ஸ்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: இப்போதைய நெருக்கடியான சூழலில் சசிகலா அரசியல் செய்ய, ஒரே ஒரு வாய்ப்பு மட்டும்தான் இருக்கிறது என்று அரசியல் நோக்கர்கள் நம்மிடம் கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள்.

சட்ட ரீதியாக அதிமுகவில் இணைய வாய்ப்பு இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், சசிகலாவின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்வி குறியாக மாறிவிட்டதாகவே அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள்..

எடப்பாடி பழனிசாமியின் மவுசு இதனால் அதிகரித்துள்ள நிலையில், சசிகலா அடுத்து என்ன செய்ய போகிறார்? பாஜக இந்த விஷயத்தை எப்படி பார்க்கிறது என்பது குறித்து அரசியல் நோக்கர்கள் சிலரிடம் நாம் பேசினோம். அவர்கள் சொன்ன கருத்துக்கள்தான் இவை:

தமிழை உயர்த்தி பிடித்தவர் ஏஆர் ரஹ்மான்.. உருதை அல்ல.. பாஜகவிற்கு அதிமுக கே.பி.முனுசாமி குட்டு

English summary

How is VK Sasikala going to deal with the political problems and what will BJP do the next