புலி வருது, புலி வருது.. "அவர்" சசிகலாவை சந்திக்கிறாரா.. பருத்தி மூட்டை குடோன்லயே இருந்திருக்கலாமோ?

Chennai

சென்னை: சட்ட ரீதியாக அதிமுகவில் இணைய வாய்ப்பு இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், சசிகலாவின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்வி குறியாக மாறிவிட்டதாகவே அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள்.. அப்படியானால் சசிகலா அடுத்து என்ன செய்ய போகிறார்?

பொதுச்செயலாளர் பதவி குறித்த நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு அதிமுகவுக்கு சாதகமாகி உள்ளது.. முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் உள்ளிட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் இந்த தீர்பை வரவேற்று பேசினர்.. மேலும், சசிகலா இதோடு அரசியலிலிருந்து விலகிக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அதிமுக சீனியர்கள் சொல்ல ஆரம்பித்துள்ளனர்.

ஆனால் சசிகலாவோ இந்த தீர்ப்பு குறித்து சென்னை ஹைகோரட்டில் அப்பீலுக்கு செல்வோம் என்று கூறியுள்ளார்.. அத்துடன், தன்னுடைய அரசியல் பயணத்துக்கான நேரம் வந்துவிட்டது என்றும், மாவட்டங்களில் தனக்கான ஆதரவு அதிகமாக பெருகி உள்ளதாகவும் கூறுகிறார்.

English summary

How is VK Sasikala going to deal with the problems and what will edapadi palanisamy do the next