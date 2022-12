அடுத்த பிரதமர் வேட்பாளர் அண்ணாமலைக்கு எவ்ளோ சார்? பாஜக மேலிட தலைவரை சீண்டிய ராஜீவ் காந்தி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : டீக்கடைக்காரர் மோடியை தலைவராக மாற்ற மக்கள் வரிப் பணத்தில் கடந்த 7 ஆண்டுகளில் செலவு செய்யப்பட்ட தொகை 4777 கோடி ரூபாய். அடுத்த பிரதமர் வேட்பாளர் அண்ணாமலைக்கு எவ்வளவு பி.எல்.சந்தோஷ் சார்? எனக் கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார் திமுக மாணவரணி தலைவர் ராஜீவ்காந்தி.

முன்னதாக அடுத்த பிரதமர் வேட்பாளர் அண்ணாமலையா?அப்படித்தான் ஊருக்குள்ள பேசிட்டு இருக்காராம், மெய்யாலுமா பி.எல்.சந்தோஷ்? என்றும் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் ராஜீவ்காந்தி.

அடுத்த பிரதமர் வேட்பாளராகும் தகுதி பெற்றவர் அண்ணாமலை என திருச்சி சூர்யா தெரிவித்திருந்த நிலையில், ராஜீவ் காந்தி, பாஜக தேசிய செயலாளர் பி.எல்.சந்தோஷுக்கு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பாஜக அரசு கடந்த 7 ஆண்டுகளில் விளம்பரத்துக்கு செலவு செய்த தொகையைச் சுட்டிக்காட்டி கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார் ராஜீவ் காந்தி.

English summary

4777 Crores of people's tax money spent in the last 7 years to make Narendra Modi a leader. How much for the next PM candidate Annamalai? : DMK student wing president Rajiv Gandhi questioning BJP leader BL Santhosh.