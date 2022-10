முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம்! ஆறுமுகசாமி ஆணையத்திற்கு இவ்வளவு செலவா? ஆர்டிஐ மூலம் கிடைத்த தகவல்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஆறுமுகசாமி ஆணையத்திற்காக செலவிடப்பட்ட தொகை எவ்வளவு? என தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு மேட்டுப்பாளையத்தை சேர்ந்த மஸ்தான் என்பவர் தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தகவல்களை பெற்றுள்ளார்.

தமிழக முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான ஜெயலலிதா 2016 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இரண்டாவது முறையாக முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிலையில் திடீர் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக சென்னை கிரீன்வேஸ் ஆலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.

உயர் ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய் உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் காரணமாக நீண்ட காலமாக மருத்துவமனையிலேயே தங்கி சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர் சிகிச்சை பலன் இன்றி காலமானார். இதை அடுத்து சென்னை மெரினா கடற்கரையில் அவரது உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது

English summary

How much was spent on the Arumugasamy Commission? A person from Mettupalayam, Masthan, has received information under the Right to Information Act to a question asked through the Right to Information Act.