கள்ளக்குறிச்சி பள்ளியில் தடயங்களை முன்பே எடுத்தீங்களா.. எந்த தகவலும் வரலையே.. சசிகலா சரமாரி கேள்வி!

சென்னை : போலீசார் முன்பே ஆய்வு செய்யத் தவறிவிட்ட நிலையில், இனி மாணவியின் மரணத்திற்கான காரணத்தைக் கண்டறிவதற்கு தேவையான ஆதாரங்கள், அந்த இடத்திலிருந்து கிடைக்குமா? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார் சசிகலா.

மாணவி மூன்றாவது மாடியிலிருந்து விழுந்ததாக சொல்லப்படும் இடத்தை காவல்துறையினர் பார்வையிட்டு அந்த இடத்தில் அடையாளக்குறி ஏதும் வரையப்பட்டதா? என்றும் சசிகலா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்ன சேலம் அருகே பள்ளி மாணவி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தது தொடர்பாக அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார் சசிகலா.

கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மர்ம மரணம்..குற்றவாளிகளை தப்ப விடக்கூடாது - சசிகலா

Will the necessary evidence be obtained from that place to find the cause of Kallakurichi student's death? Sasikala has raised various questions to Police.