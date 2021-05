திமுகவுக்கு தாரை வார்க்கப்பட்ட 3 எம்பிக்கள்.. வைத்திலிங்கம், கேபி முனுசாமியின் ராஜினாமா பின்னணி!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: அதிமுகவைச் சேர்ந்த கேபி முனுசாமி, வைத்திலிங்கம் ஆகியோர் எம்பி பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு எம்எல்ஏ பதவியை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது. ஏற்கனவே அதிமுக எம்பி முகமது ஜான் இறந்துவிட்டதால் அந்த இடமும் காலியாக உள்ளது. இந்த மூன்று இடங்களிலும் திமுகவே வெல்ல வாய்ப்பு உள்ளது.

இந்த சூழலில் கேபி முனுசாமியும், வைத்திலிங்கமும் ஏன் ராஜினாமா செய்தார்கள் என்பது குறித்த அதிமுக வட்டாரத்தினர் கூறிய தகவல்களை இப்போது பார்ப்போம்.

2016 ஆம் ஆண்டு சட்டசபைத் தேர்தலில் தோல்வி அடைந்த வைத்திலிங்கம், ராஜ்ய சபா எம்பியாக அதிமுக தலைமையால் தேர்வு செய்யப்பட்டார். அவருடைய பதவிக்காலம் முடிவதற்கு இன்னும் ஓராண்டு காலம் உள்ளது.

English summary

Both Munusamy and Vaithilingam, who have been elected to the Tamil Nadu Assembly from Veppanahalli and Orathanadu constituencies respectively have resigned their membership of the Upper House of ParliamenT. now dmk get 3 rajya sabha mps in few months.