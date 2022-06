நல்லாத்தானே போய்க்கிட்டிருக்கு! புதிய சிக்கலில் நயன்-விக்கி! மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் திடீர் வழக்கு

Chennai

சென்னை : நடிகை நயன்தாரா விக்னேஷ் சிவன் திருமணத்தின் போது பொது இடமான கடற்கரைக்கு பொதுமக்களுக்கு அனுமதி அளிக்கவில்லை என என தொடரப்பட்ட வழக்கில் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டுள்ளது.

இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனும், நடிகை நயன்தாராவும் கடந்த 6 ஆண்டுகளாக காதலித்து வருகின்றனர். 'நானும் ரவுடிதான்' திரைப்படத்தில் நடித்தபோது இருவரும் காதலிக்க தொடங்கினர்.

இருவரும் இணைந்து வாழ்ந்து வந்த நிலையில் இவர்கள் எப்போது திருமணம் செய்துகொள்ள போகிறார்கள் என்பது குறித்து சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் நீண்ட நாட்களாக கேள்வி எழுப்பி வந்தனர். ஆனால் விக்கி - நயன்தாரா இருவருமே இதுகுறித்து பதிலளிக்காமல் வந்தனர்

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken up the case of actress Nayantara Vignesh Sivan for allegedly not allowing public access to the beach during her wedding.