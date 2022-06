“எடப்பாடியோடு பேச ரெடி.. அவங்களை கண்டிக்கணும்” -கொதித்த ஓபிஎஸ் - யாரை சொல்றாரு தெரியுதா? நடக்குமா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த நான் தயார், எனக்கு எந்த ஈகோவும் இல்லை என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஒற்றைத் தலைமை தொடர்பாக அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் இரு அணிகளாக பிரிந்து ஆலோசனை நடத்தி வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தத் தயார் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

நானும், எடப்பாடி பழனிசாமியும் பேசி ஒற்றைத் தலைமை பிரச்னைக்கு முடிவு காண வேண்டும். பொதுக்குழுவுக்கு முன்னதாக நாங்கள் இணைந்து ஒரு முடிவெடுத்து விட்டால் பொதுக்குழுவில் எந்த பிரச்சனையும் வராது என்றும் ஓ.பி.எஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

I am ready to negotiate with Edappadi Palanisamy, I and Edappadi Palanisamy should talk and find a solution to the single leadership problem : O.Panneerselvam said.