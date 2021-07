கடவுள் இருக்கிறார்.. எனக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டும் என்று அவருக்குதெரியும்.. எஸ்.வி. சேகர் பளிச் !

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நான் யாரை பார்த்தும் பொறாமைப்பட்டதில்லை. எனக்கு என்ன தேவையோ அதை இறைவன் கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் கூறியுள்ளார்.

4 பேர் போதாது.. அதிரடி ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்க விரும்பும் பாஜக.. தமிழக ஆளுநராகிறாரா ரவிசங்கர் பிரசாத்?

நடிகரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவும், மூத்த பாஜக தலைவர்களில் ஒருவருமான எஸ்.வி.சேகர் கொடுத்த பேட்டியின் தொடர்ச்சியை இப்போது காணலாம்:

English summary

Veteran comedy actor and politician SV Sekhar has said that, he believe in god and he will give what and all he need, in an exclusive interview to Oneindia Tamil.