பிடிஆர் கார் மீது செருப்பு வீச்சு..வன்முறையை கையில் எடுக்கக்கூடிய கட்சியல்ல பாஜக.. அண்ணாமலை கருத்து!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: வன்முறையை கையில் எடுக்கக் கூடிய கட்சியை நடத்தவில்லை என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

ஜம்மு - காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தற்கொலைப் படைத் தாக்குதலில் மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரர் லட்சுமணன் உயிரிழந்தார். இவரது உடல் இரு நாட்களுக்கு பின் மதுரை கொண்டு வரப்பட்டது. மதுரை விமான நிலையம் வந்த லட்சுமணின் உடலுக்கு, தமிழக அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

போலி சான்றிதழ்.. ஆர்யன் கானை கைது செய்து சர்ச்சையில் சிக்கிய சமீர் வான்கடே குற்றமற்றவர் -தீர்ப்பு

English summary

Tamil Nadu BJP president Annamalai has said that he does not run a party that can take violence into his hands.