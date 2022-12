டாக்டர் ஆகனும் தான் ஆசைப்பட்டேன்..ஆனால் அது நடக்கவில்லை.. நினைவுகளை பகிர்ந்த டிஜிபி சைலேந்திர பாபு

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: எனக்கும் மருத்துவர் ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது. இதற்காக 4 ஆண்டுகள் முயற்சி செய்து பார்த்தேன் ஆனால் அது நிறைவேறாமல் போய் விட்டது என்று கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு பேசினார்.

தமிழ டிஜிபி சைலேந்திர பாபு காவல்துறை உயர் அதிகாரி என்பதையும் தாண்டி, இளைஞர்கள் நலன் மற்றும் அவர்களின் எதிர்கால வழிகாட்டுதல்களில் மிகுந்த அக்கறை காட்டுபவராக அறியப்படுபவர்.

இளைஞர்களுக்கான தன்னம்பிக்கை ஊட்டும் உரைகள் மற்றும் உயர்கல்விக்கான வழிகாட்டுதல்களையும் வழங்கி வரும் சைலேந்திரபாபு உடலினை கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் தொடர்ந்து ஆலோசனைகளை வழங்கி வருபவர்.

பிரதமர் மோடியின் தாயார் ஹீராபென் மோடி காலமானார்.. மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற நிலையில் மறைவு

English summary

I also wanted to become a doctor. DGP sylendra babu spoke at a program held at Kilpauk Government Medical College Hospital saying that I have tried for 4 years but it has not been fulfilled.