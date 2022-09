டிராமா.. ஓசியில் வரமாட்டேன்னு மூதாட்டி அடம்பிடித்த வீடியோ பின்னணியில் அதிமுக புள்ளி.. திமுக விளாசல்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கோவையில் பெண்களுக்கான இலவச பஸ்சில் ஏறிய மூதாட்டி, ‛‛நான் ஓசியில் பயணம் செய்யமாட்டேன். காசு கொடுக்கிறேன். டிக்கெட் கொடு'' எனக்கூறி பணம் கொடுத்து பயணிக்கும் வீடியோ வெளியாகி உள்ளது. இந்நிலையில் தமிழக அரசுக்கு கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்தும் வகையில் அதிமுக ஐடி விங்க் பிரித்திவிராஜ் என்பவர் தனது பக்கத்து வீட்டு மூதாட்டி துளசியம்மாளை அழைத்து வந்து வீடியோ எடுத்து வெளியிட்டுள்ளதாக திமுகவின் செய்தி தொடர்பு இணை செயலாளர் ராஜீவ் காந்தி கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த நிலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார். அந்த வகையில் தான் அரசு டவுன் பஸ்சில் பெண்களுக்கு இலவச பயணம் செய்யும் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

இந்த திட்டத்தால் தினமும் ஏராளாமான பெண்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். மேலும் மாதந்தோறும் அவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட தொகை மிச்சமாகி வருகிறது.

இது தான் அதிர்ஷ்டம்.. வாங்கிய 3 லாட்டரிக்கும் பரிசு.. ஒரேநாளில் ரூ1.22 கோடிக்கு சொந்தக்காரரான தாத்தா

English summary

An old woman who boarded a free bus for women in Coimbatore said, I will not travel in OC. I give money. A video has been released of a traveler paying money saying "give me a ticket". Meanwhile, ADMK IT Wing Prithiviraj brought his neighbor's old lady Tulsiammal and released a video to bring bad name to the Tamil Nadu government, said Rajiv Gandhi, Joint Secretary of DMK.