மீண்டும் சுனாமி வந்தால்! சென்னைக்குள் எவ்வளவு தூரம் கடல் நீர் புகும் தெரியுமா? ஷாக் ஆய்வு ரிப்போர்ட்

சென்னை: கடந்த 2004ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சுனாமியால் கடுமையான பாதிப்புகளை சந்திருந்த நிலையில், இனி அடுத்த முறை சுனாமி தாக்கினால் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று தேசிய கடலோர ஆராய்ச்சி மையத்தின் விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்து அதன் முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளனர். இந்த ஆய்வு முடிவுகள் தற்போது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆழ்கடலில் உள்ள நிலப்பரப்பில் ஏற்படும் பூகம்பம் காரணமாக சுனாமி உருவாவதாக ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். தொடக்கத்தில் ஜப்பான், இந்தோனேசியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் சுனாமி பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில் 2004ம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டையும் இந்த சுனாமி கடுமையாக பாதித்திருக்கிறது. இதனையடுத்துதான் சுனாமி குறித்து விழிப்புணர்வு தமிழக மக்களுக்கு உருவானது. இந்த சுனாமியால் உலகம் முழுவதும் ஏறத்தாழ 2.27 லட்சம் பேர் உயிரிழந்தனர்.

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் 7 ஆயிரம் பேர் வரை உயிரிழந்தனர். இந்த இழப்பு ஏற்பட்டு 22 ஆண்டுகள் ஆன பின்னரும் கூட அதன் வடு இன்னமும் மறையவில்லை. ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுனாமியில் தங்கள் உறவினர்களை இழந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் டிசம்பர் மாதம் 26ம் தேதி கடலில் பாலை கொட்டி அவர்களை நினைவு கூறுகின்றனர். இந்த 22 ஆண்டுகளில் வளர்ந்து வந்த கண்டுபிடிப்புகளை கொண்டு இனி சுனாமி வருவதை எப்படி முன்கூட்டியே கணிப்பது என்பது குறித்து பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

In 2004, Tamil Nadu was severely affected by the Tsunami, and the scientists of the National Coastal Research Center have published the results of a study to determine the extent of the damage caused by the next tsunami. The results of this study are currently causing a stir.