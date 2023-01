தமிழ்நாடு பெயரை மறைக்க நினைக்கிறார்.. ஆளுநரை திரும்பப் பெறாவிட்டால்.. பாலகிருஷ்ணன் எச்சரிக்கை!

Chennai

சென்னை: ஆளுநர் திட்டமிட்டு தமிழ்நாடு என்ற பெயரை மறைக்க நினைப்பதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பாலகிருஷ்ணன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். அதேபோல் ஆளுநரை மத்திய அரசு உடனடியாக திரும்பப் பெறவில்லை என்றால், போராட்டம் தீவிரமடையும் என்றும் பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

நடப்பாண்டில் தமிழ்நாடு சட்டசபையின் முதல் கூட்டத்த்தில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையாற்றிய போது, சமூக நீதி, திராவிட மாடல், தமிழ்நாடு, அம்பேத்கர், அண்ணா, பெரியார், கருணாநிதி உள்ளிட்ட வார்த்தைகளை உச்சரிக்க மறுத்து கடந்து சென்றார்.

இதற்கு சட்டசபையிலேயே முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்ததோடு, தீர்மானமும் கொண்டு வந்தார். இதனால் சட்டசபையில் தேசிய கீதம் பாடுவதற்கு முன்பாகவே ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வெளிநடப்பு செய்தார். இந்த விவகாரம் தமிழ்நாடு அரசியல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

