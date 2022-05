”என்னை தாராளமாக புறக்கணியுங்கள்...” மாற்றத்திற்கான ஊடகவியலளார் மையத்துக்கு அண்ணாமலை பதில்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தன்னை புறக்கணிப்பதாக இருந்தால் தாராளமாக புறக்கணித்துக்கொள்ளுங்கள் என மாற்றத்திற்கான ஊடகவியலளார் மையத்துக்கு தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் செய்தியாளர்களிடம் பேரம் பேசுவதை போல் அண்ணாமலை விமர்சித்ததற்கு மாற்றத்திற்கான ஊடகவியலாளர்கள் மையம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது.

இதுகுறித்து தனது ட்விட்டர் கணக்கில் தமிழ்நாட்டின் முன்னணி தொலைக்காட்சிகளை டேக் செய்து "பத்திரிகையாளர்களை தரக்குறைவாக பேசிய அண்ணாமலை மன்னிப்பு கேட்கும்வரை, அவரின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை செய்தி நிறுவனங்கள் புறக்கணிக்க வேண்டும்." என குறிப்பிட்டு இருந்தது.

English summary

If you want to boycott me, you are free to do it - Annamalai replies to CMPC: