பெரியார் கொள்கைக்கு எதிரான படத்துக்கு “நோ”.. கண்டிஷன் போட்டே நடிப்பேன் - நடிகர் சத்யராஜ் விளக்கம்

சென்னை: பெரியாரின் சுயமரியாதை கொள்கைகள், இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான கருத்துக்கள் இடம்பெறக்கூடாது என்று ஒப்பந்தம் செய்துவிட்டுதான் திரைப்படத்திலேயே நடிப்பதாக நடிகர் சத்யராத் தெரிவித்து உள்ளார்.

ஜெயம் ரவி நடித்த கோமாளி என்ற படத்தை இயக்கிய பிரதீப் ரங்கநாதன் அடுத்ததாக லவ் டுடே என்ற திரைப்படத்தை இயக்கி அதில் தானே கதாநாயகநாகவும் நடித்து இருக்கிறார். இதில் கதாநாயகியாக இவானா, முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் சத்யராஜ், ராதிகா, யோகி பாபு ஆகியோர் நடித்து உள்ளனர்.

யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்து உள்ளார். இந்த திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் மற்றும் டிரைலர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. வரும் நவம்பர் 4 ஆம் தேதி இந்த படம் திரைக்கு வருகிறது.

