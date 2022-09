பரபரக்க வைத்த நடிகை பவுலின் தற்கொலை! வெளியான அதிர்ச்சி சிசிடிவி காட்சி! சிக்கும் காதலன் சிராஜுதீன்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் நடிகை பவுலின் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிலையில் தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு முதல் நாள் அவர் சோர்வுடன் வீட்டிற்குள் செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளதோடு, அவர் தற்கொலை தொடர்பாக அவரது காதலனான சிராஜுதீன் மற்றும் அவரது நண்பரான பிரபாகரன் என்பவரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

ஆந்திராவைச் சேர்ந்த நடிகையான பவுலின் என்கிற தீபா சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள மல்லிகை அவன்யூ என்ற பகுதியில் வாடகை வீடு ஒன்றில் வசித்து வந்தார். அங்கிருந்துதான் அவர் படப்பிடிப்புகளுக்கு செல்வது வழக்கம்.

கடந்தாண்டு இயக்குனர் மகிவர்மன் இயக்கத்தில் வெளியான வாய்தா திரைப்படத்தில் நாயகியாக நடித்திருந்த பவுலின் அதற்கு முன்னதாக பல தமிழ் திரைப்படங்களில் துணை நடிகையாகவும் பணியாற்றி இருக்கிறார்.

English summary

While the incident of actress Pauline's suicide in Chennai has caused great shock and excitement, the CCTV footage of her tiredly walking into her house on the first day of her suicide has been released. It is also reported that the police are investigating her boyfriend Sirajuddin and his friend Prabhakaran in connection with her suicide.