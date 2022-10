18 வயது ஆகிவிட்டதா?.. வாக்காளர் பட்டியலில் உடனே பெயர் சேர்க்க நல்ல வாய்ப்பு.. 4 நாள் சிறப்பு முகாம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க, திருத்தம் செய்ய வசதியாக அடுத்த மாதம் 4 நாட்கள் சிறப்பு முகாம் நடத்தப்பட உள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் 18 வயது நிரம்பிய அனைவருக்கும் தேர்தலில் ஓட்டளிக்கும் உரிமை வழங்கப்படுகிறது. இதற்கு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பது கட்டாயமாகும்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதிய தலைமுறை வாக்காளர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் இணைக்க இந்தியா முழுவதும் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

It has been announced that a 4-day special camp will be held next month to facilitate the addition and correction of names in the voter list in Tamil Nadu.