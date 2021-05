இறப்பு காரியங்களுக்கு சென்று வந்தவர்கள் அடுத்தடுத்து உயிரிழப்பது அதிகரிப்பு.. விழிப்புணர்வு அவசியம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: உடல் நிலை பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கே செல்லாமல் பலர் வீட்டிலேயே உயிரிழக்கும் சம்பவங்கள் தமிழகத்தில் அதிகரித்துள்ளது. சாவு வீட்டிற்கு சென்றுவந்தவர்கள் அடுத்தடுத்து உயிரிழக்கும் சம்பவங்களும் அண்மைக்காலமாக அதிகரித்துள்ளது. கொரோனா தொற்று பரவி வரும் தற்போதைய சூழலில் மக்களிடையே.. விழிப்புணர்வு அவசியம் ஏற்பட வேண்டும்.

கொரோனா பெருந்தொற்று நாட்டிலேயே தினசரி பாதிப்பு அதிகம் உள்ள மாநிலமாக (33000த்துக்கும் அதிகம்) தமிழகம் மாறி உள்ளது. உயிரிழப்பும் அதிகமாக உள்ளது.

மக்கள் கொரோனா ஊரடங்கால் வீட்டிலேயே உள்ளார்கள். இந்த சூழலில் திடீரென பலர் காய்ச்சல், நெஞ்சுவலி உள்பட பல்வேறு உடல்நலக்குறைவு காரணங்களால் வீட்டிலேயே உயிரிழப்பது அதிகரித்துள்ளது.

English summary

There has been an increase in the number of deaths at home in Tamil Nadu due to ill health. There has also been a recent increase in the number of deaths following who went funarial function . Awareness needs to be created among the people in the current environment where corona infection is spreading.