’தென்மேற்கு’ பருவகாற்று ‘தேனி’ பக்கம்! ஒரே நாளில் மாறிய ‘கிளைமேட்’! ஹாப்பி மோடில் ஓபிஎஸ் & கோ! என்ன?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒருபக்கம் மாற்றி மாற்றி எடப்பாடி தரப்புக்கு சமாதான தூது அனுப்பியபடியே இருந்தாலும், மறுபுறம் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு நிர்வாகிகளை தனது தரப்புக்கு இழுக்கும் முயற்சியையும் கைவிடாத ஓபிஎஸ் தரப்பில் நேற்று மட்டும் 3 ஒன்றிய செயலாளர்கள், 2 முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர்கள், 1 முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. இணைந்திருக்கிறார்கள்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக இலைமறை காயாக இருந்த அதிகார மோதல் தற்போது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியாக பட்டவர்த்தனமாக வெளியே தெரிவது கட்சி தொண்டர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

நாளுக்கு நாள் மோதல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இனி எக்காலத்திலும் ஓபிஎஸ் உடன் கைகோர்க்கவே மாட்டேன் என உறுதியாக இருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

