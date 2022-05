பிரதமர் மோடியின் நேபாள விசிட்டில் சென்னை ஐஐடி- காத்மாண்டு பல்கலை. இடையே ஒப்பந்தம்!

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் நேற்றைய நேபாள பயணத்தின் போது சென்னை ஐ.ஐ.டி. மற்றும் காத்மாண்டு பல்கலைக் கழகம் இடையேயான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

நேபாளத்தின் லும்பினிக்குப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொண்டார். நேபாள பிரதமர் ஷேர் பகதூர் தூபாவின் அழைப்பை ஏற்று புத்த பூர்ணிமா புனித நாளில் இந்தப் பயணம் அமைந்தது. பிரதமர் என்ற முறையில் நரேந்திர மோடிக்கு இது நேபாளத்திற்கான ஐந்தாவது பயணமாகவும் லும்பினிக்கு முதலாவது பயணமாகவும் இருந்தது.

Prime Minister Narendra Modi paid an official visit to Lumbini, Nepal on May 16, 2022, coinciding with the auspicious occasion of Buddha Purnima, at the invitation of the Prime Minister of Nepal Rt Hon’ble Sher Bahadur Deuba.