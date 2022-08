’பச்சை ஆரஞ்ச் சிகப்பு’ முதல்வர் டேபிளுக்கு போன மா.செ.கள் பட்டியல்! இத்தனை பேர் நீக்கமா? பரபர திமுக!

Chennai

சென்னை : திமுகவில் தற்போது உட்கட்சி தேர்தல் நடைபெற்று வரும் நிலையில் இறுதி கட்டமாக மாவட்ட செயலாளர்களுக்கான தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. முதலில் மாவட்ட செயலாளர்கள் மாற்றம் இருக்காது என தகவல்கள் வெளியான நிலையில் தற்போது 10க்கும் மேற்பட்ட மாவட்ட செயலாளர்கள் மாற்றப்படலாம் என தகவல்கள் கூறுகின்றன.

தேர்தல் ஆணையத்தை பொருத்தவரை தேசிய கட்சிகளாக இருந்தாலும் மாநிலக் கட்சிகளாக இருந்தாலும் கட்சியின் உட்கட்சி தேர்தல் நடத்தப்பட்டு அவற்றை தேர்தல் ஆணையத்தின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் அப்போதுதான் கட்சிகளுக்கான அங்கீகாரம் தொடர்ந்து வழங்கப்படும்.

தமிழகத்தின் பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவின் உட்கட்சி தேர்தல் நிறைவடைந்து தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது ஆளும் கட்சியான திமுகவிலும் நீண்ட மாதங்களாக உட்கட்சி தேர்தல் பல கட்டங்களாக நடைபெற்று வருகிறது.

