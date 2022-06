மலைடா அண்ணாமலை! படத்துக்கு மட்டும் 30 வயசு இல்லைங்க! ‘இந்த’ விஷயத்துக்கும் தான்! இத நோட் பண்ணலையே!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : 'அண்ணாமலை' சூப்பர் ஸ்டார் என ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்படும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்த அண்ணாமலை படம் வெளியாகி 30 ஆண்டுகள் ஆகியுள்ள நிலையில், படத்துக்கு மட்டும் 30 வயது ஆகவில்லை.. ஓவ்வொரு படம் ரிலீசாகும் போதும் ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தும் இந்த விஷயத்துக்கும் தான்.. அது என்ன என்பதை பார்க்கலாம்..

அண்ணாமலை திரைப்படத்தை அவ்வளவு சீக்கிரமாக யாரும் மறந்து விட முடியாது நடிகர் ரஜினிகாந்தின் கேரியரில் மிக முக்கிய மாஸ் கிளாஸ் திரைப்படம் என்றால் அண்ணாமலைக்கு எப்போதுமே தனி இடம் உண்டு.

ஒரு சாதாரண ஏழை பால் வியாபாரி தனது நண்பன் செய்த துரோகத்தால் ஆக்ரோஷத்துக்கு உள்ளாகி மிகப்பெரும் ஹோட்டல் அதிபராக மாறுவது எப்படி என்பதை ரஜினிக்கே உரிய டிரேட்மார்க் ஹீரோயிஸ கண்டண்டுகளுடன் வெளிவந்த இந்த திரைப்படம் வசூலை வாரி குவித்ததோடு ரஜினிகாந்த் எனும் நடிகரின் கிரீடத்தில் ஒரு வைரக்கல்லாகவே பதிந்துவிட்டது.

It has been 30 years since the release of the movie 'Annamalai' starring Rajinikanth, popularly known as 'Annamalai' Superstar. In this case, the film is not only 30 years old .. It's for this thing that excites the fans every time a film is released .. Let's see what it is ..