“பாஜக அப்படி என்ன பண்ணிட்டாங்க?” சைடு வாங்கும் டிடிவி தினகரன்.. என்ன டோன் மாறுது.. கவனிச்சீங்களா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், வெளிப்படையாக பாஜக ஆதரவு ஸ்டாண்ட் எடுத்திருப்பது அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் உற்றுநோக்க வைத்திருக்கிறது.

கடந்த காலங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் பாஜகவுக்கு நெருக்கமானவர்களாகச் செயல்பட்டு வந்த போதெல்லாம் டிடிவி தினகரன், பாஜகவை விமர்சித்தே பேசி வந்தார்.

2019 எம்.பி தேர்தல், 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் பாஜக இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராகச் செயல்படுவது பற்றி விமர்சித்து வந்தார். எஸ்.டி.பி.ஐ கட்சியும் அமமுகவும் கூட்டணியில் இருக்கிறது.

இந்நிலையில், அதிமுக விவகாரத்தில் பாஜகவின் கணக்குப்படி, டிடிவி தினகரன் கூட்டணியில் இணையவிருப்பதாக கூறப்பட்டு வரும் நிலையில் வெளிப்படையாக பாஜகவை ஆதரித்துப் பேசத் தொடங்கியிருக்கிறார் தினகரன்.

துச்சாதனன் துரைமுருகன்! தெலுங்கு பட வில்லன் பொன்முடி! திமுக அமைச்சர்களை பொளந்து கட்டிய தினகரன்!

English summary

According to BJP's plan on AIADMK issue, TTV Dhinakaran, has openly started speaking in support of BJP while it is being said that TTV Dhinakaran is going to join the alliance. TTV Dinakaran's open pro-BJP stand has kept all political parties watching.