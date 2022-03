"விடமாட்டேன், ரிப்போர்ட் எங்கே".. அதிரடியில் ஸ்டாலின்.. கிலியில் "கறுப்பு ஆடுகள்?" உட்கட்சி தேர்தல்?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: விரைவில் தேர்தல் என்பதால், திமுக மேலிடம் பெரும் பரபரப்பாக செயல்பட ஆரம்பித்துள்ளது.. இது தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலினே நேரடியாக கண்காணிப்பில் இறங்கி உள்ளார்..!

சட்டசபை தேர்தல், 9 மாவட்ட உள்ளாட்சி தேர்தல், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி என மொத்த தேர்தலிலும் மண்ணை கவ்விக் கொண்டுவிட்டது அதிமுக.

மற்றொரு புறம் சசிகலாவின் எழுச்சியும் வேகம் எடுத்து வருவதல், மிகப்பெரிய நெருக்கடிக்கு அதிமுக ஆளாகி உள்ளது.. எனவே, சசிகலாவின் வளர்ச்சியை மட்டுப்படுத்தவும், அதிமுகவின் பலத்தை நிரூபிக்கவும், உட்கட்சி தேர்தல் என்ற அஸ்திரத்தை கையில் எடுத்துள்ளது அதிமுக..

Is DMK preparing for inner party elections and What action is the cm mk stalin going to take?