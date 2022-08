மீட்டிங்கில் எடப்பாடியின் கேள்விக்கு கிடைத்த பதில்.. ‘அப்பீல்’ - உடனே கதவை தட்டிய ஈபிஎஸ் டீம்!

Chennai

சென்னை : சட்ட வல்லுநர்கள் உடனான ஆலோசனையின்படி, அதிமுக பொதுக்குழுவுக்கு எதிரான சென்னை உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு இன்று இரண்டு நீதிபதிகள் அமர்வில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது.

சட்ட வல்லுனர்கள் மற்றும் தனது ஆதரவாளர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது வீட்டில் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்ட பொதுக்குழு கூட்டத்துக்கு தடை கோரி ஓபிஎஸ் தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் நேற்று காலை 11.30 மணிக்கு தீர்ப்பு வழங்கியது.

அந்த தீர்ப்பில், பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லாது, அ.தி.மு.கவில் ஜூன் 23 ஆம் தேதிக்கு முந்தைய நிலையே நீடிக்க வேண்டும். ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இணைந்துதான் பொதுக்குழு, செயற்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்று நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Edappadi Palaniswami is in intensive consultation with legal experts and his supporters at his home. It has been reported that Edappadi Palaniswami is going to appeal today against the High Court verdict against ADMK General Committee meeting.