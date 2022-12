சான்ஸே இல்ல.. “நெவர்”.. மொத்தமாக முட்டுக்கட்டை போட்ட எடப்பாடி டீம்! பாஜக ‘டீல்’ நிராகரிப்பு? காலி!

Chennai

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது அணியில் இருப்பவர்களை மீண்டும் அதிமுகவில் இணைக்கக்கூடாது என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான ஆலோசனை கூட்டத்தில் நிர்வாகிகள் ஒருமித்த குரலில் வலியுறுத்தியுள்ளனர். பாஜக தலைமையின் முடிவு, ஓபிஎஸ் + ஈபிஎஸ் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதாகவே இருக்கிறது. ஆனால், ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இரு தரப்புமே, பாஜகவின் முடிவுக்கு மாறாக தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் சென்னை ராயப்பேட்டையில், நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு பற்றி அடுத்தகட்ட நகர்வுகளை மேற்கொள்வது பற்றி ஆலோசித்து வருகின்றனர்.

இந்தக் கூட்டத்தில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி அணியினர் அனைவருமே, ஓபிஎஸ்ஸை இனி ஒருபோதும் கட்சியில் சேர்க்கவே கூடாது என்கிற ரீதியில் பேசியுள்ளனர். இதனால், பாஜகவின் இணைப்பு முயற்சியை ஈபிஎஸ் தரப்பு நிராகரித்துள்ளது தெளிவாகியுள்ளது.

In a consultative meeting chaired by Edappadi Palaniswami, the executives unanimously insisted that O. Panneerselvam and his team members should not be re-integrated into the AIADMK. The decision of the BJP leadership is that OPS + EPS should work together. However, both sides, OPS and EPS, have seriously opposed the BJP's decision and caused a sensation.