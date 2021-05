12-16 வாரம்.. கோவிட்ஷீல்ட் டோஸ்களுக்கு இடையிலான இடைவெளியை அதிகரித்த மத்திய அரசு.. என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: கோவிட்ஷீல்ட் வேக்சினின் முதல் டோஸ் மற்றும் இரண்டாம் டோஸ் எடுத்துக்கொள்வதற்கு இடையிலான இடைவெளி 12-16 வாரமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் இந்த முடிவிற்கு காரணம் என்ன என்ற விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்தியாவில் கொரோனாவில் இருந்து தற்காத்து கொள்வதற்காக கோவிட்ஷீல்ட் மற்றும் கோவாக்சின் ஆகிய தடுப்பு மருந்துகள் தற்போது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் கோவிட்ஷீல்ட் வேக்சின் ஆக்ஸ்போர்ட் - ஆஸ்டர்செனகா நிறுவனங்கள் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் கோவிட்ஷீல்ட் வேக்சினின் இரண்டு டோஸ்களுக்கு இடையிலான கால இடைவெளியை தேசிய வேக்சின் வல்லுநர்கள் குழு அதிகரித்துள்ளது. நிதி ஆயோக் உறுப்பினர் விகே பால் தலைமை தாங்கும் இந்த குழு மூலம் புதிய பரிந்துரை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Is it a wise decision to increase the gap between Covidshield doses to 12-16 months? What Who says about the India's new recommendation.