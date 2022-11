இன்று சந்திர கிரகணம்! அற்புதமாக ஜொலிக்க போகும் "ரத்த நிலா.." வெறும் கண்களால் பார்க்கலாமா! முழு தகவல்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: இன்று முழு சந்திர கிரகணம் நிகழும் நிலையில், இதை வெறும் கண்களால் பார்க்கலாமா என்பதே இங்குப் பலருக்கும் உள்ள கேள்வியாக உள்ளது.

இந்த ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணம் சில நாட்களுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட நிலையில், இப்போது நாம் இந்தாண்டின் கடைசி சந்திர கிரகணத்தைப் பார்க்க உள்ளோம்.

சந்திர கிரகணத்தின் சமயத்தில் நிலவு சிவப்பு நிறத்தில் மாறும். இந்தாண்டின் கடைசி சந்திர கிரகணம் இன்று ஏற்படுகிறது.

சந்திர கிரகண நேரத்தில் குழந்தை பிறந்தால் யோகமா? தோஷமா? ஜோதிடம் சொல்வதென்ன?

English summary

It is safe to see Lunar eclipse with naked eyes: All things to know about Lunar eclipse 2022.