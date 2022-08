தென் மாவட்ட ‘மாஜி’ சைலண்ட்.. கவனிச்சீங்களா..? ‘விரைவில் எங்க பக்கம்’ - குதூகலிக்கும் ஓபிஎஸ் டீம்!

Chennai

சென்னை : தென் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாஜி அமைச்சர் ஒருவர் ஓபிஎஸ் தரப்பின் பேச்சுவார்த்தைக்கு ஓகே சொல்லி இருப்பதாகவும், விரைவில், ஓபிஎஸ் டீமுக்கு அவர் தாவக்கூடும் என்றும் பேச்சுகள் அடிபட்டு வருகின்றன.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு தீர்ப்பைத் தொடர்ந்து, இணைந்து செயல்படலாம் வாங்க என எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அழைப்பு விடுத்தார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். ஆனால், ஈபிஎஸ் அந்த அழைப்பை நிராகரித்தார்.

இந்நிலையில், தனது சொந்த ஊரான தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் சென்றுள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம், பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த தனது ஆதரவாளர்களை தனது பண்ணை வீட்டில் சந்தித்துப் பேசி வருகிறார்.

இதுஒருபுறமிருக்க, தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த, தற்போது ஈபிஎஸ் பக்கமிருக்கும் சில முன்னாள் அமைச்சர்களிடமும் தொடர்ந்து ஓபிஎஸ் தரப்பு பேசி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

போனில் பேசிய வலதுகரம்.. “முன்வைத்த டீல்” - கொதித்த ஈபிஎஸ் டீம் புள்ளிகள்.. கட் அண்ட் ரைட்டாக நோ!

