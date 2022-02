உதயசூரியன் வெளிச்சம் பாயாத "தெற்கு".. சட்டசபை தேர்தல்களில் வளைத்து போட்ட அதிமுக.. முழு ரிப்போர்ட்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: இன்று நடக்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில், தென்மண்டலங்களில் பிரதானமாக வெற்றி பெற போவது அதிமுகவா? திமுகவா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக ஏற்பட்டுள்ளது.

எந்த தேர்தல் நடந்தாலும் சரி, எம்ஜிஆர் காலத்தில் இருந்தே அதிமுகவை கொங்கு எப்போதுமே கைவிட்டதில்லை.. ஆனால் தெற்கு மண்டலம் அப்படி வெற்றியை தந்துவிடும் என்று உறுதியாக சொல்ல முடிவதில்லை.

இது தேர்தலுக்கு தேர்தல் அரசியல் களம் மாறக்கூடியது.. தென் மண்டலங்களில் உள்ள மாவட்டங்கள் எவை, இதுவரை நடந்த சட்டசபை தேர்தல்களில், அதிமுகவுக்கு இந்த மண்டலம் எந்த அளவுக்கு சாதகமாக இருந்து வந்துள்ளதை சுருக்கமாக காண்போம்.

தட்டி தூக்குமா திமுக?.. டஃப் தருமா அதிமுக.. தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுக்களை எண்ணும் பணி தொடங்கியது

English summary

Is the DMK's vote share increasing in Southern Tamilnadu and will admk get more seats from here