அந்த "சம்பவம்".. அமித்ஷா வர போகிறாராம்.. ஆட்சி கவிழ போகிறதாம்.. செம நெருக்கடியில் "சாமி"

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: புதுச்சேரி அரசியலில் புயல் அடிக்க ஆரம்பித்துவிட்டது.. அநேகமாக ஆட்சி கவிழும் என்ற பேச்சும் எழுந்துள்ளதையடுத்து, பாஜக படுபிஸியாகிவிட்டது..!

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ்-பாஜக கூட்டணி ஆட்சி இருக்கிறது. என்.ஆர். காங்கிரசின் தலைவர் ரெங்கசாமி முதலமைச்சராக இருக்கிறார். உள்துறை அமைச்சராக இருக்கிறார் பாஜகவை சேர்ந்த நமச்சிவாயம்.

புதுச்சேரிக்கு நடந்த தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 30 தொகுதிகளில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் 10 இடங்களையும், பாஜக 6 இடங்களையும் கைப்பற்றி கூட்டணி ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. மேலும், 3 நியமன எம்.எல்.ஏ.க்களை பாஜகவே நியமித்துக்கொண்டது.

Is the regime overthrowing in Puducherry and What is Amit Shah going to do