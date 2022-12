உதயநிதி பதவியேற்பில் பாசமான பாலு மாமா மிஸ்ஸிங்! அதிருப்தி? கூடவே கூட்டிட்டு போனாரே! இப்போ என்னாச்சு?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அமைச்சரவை மாற்றத்தின்போது பதவி கிடைக்காததால் டெல்டா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த எம்.எல்.ஏக்கள் பலர் அதிருப்தி அடைந்திருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில், திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலுவும் கடுமையாக அப்செட் ஆனதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த அமைச்சரவை மாற்றத்தில் தனது மகனும், மன்னார்குடி தொகுதியில் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக எம்.எல்.ஏவாக இருப்பவருமான டிஆர்பி ராஜாவுக்கு அமைச்சர் பதவியை எதிர்பார்த்தாராம் டி.ஆர்.பாலு.

ஆனால், ஏற்கனவே இருக்கும் அமைச்சர்களில் ஒருவரையும் தூக்குவதற்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் விரும்பவில்லை. உதயநிதி ஸ்டாலின் மட்டுமே அமைச்சரவையில் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதனால், டிஆர் பாலு அப்செட் ஆனதாகவும், அதன் காரணமாகவே, பதவியேற்பு விழாவில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.

English summary

It is said that DMK Treasurer TR Baalu very upset because his son TRB Raja did not get minister post during the cabinet reshuffle. This is why TR Baalu did not attend the swearing-in ceremony of Udhayanidhi Stalin.