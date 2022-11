விரைவில் அமைச்சரவையில் இடம்பெறப்போகும் உதயநிதி.. கடைசி படம் இதுதான்! ஸ்டாலின் போட்டுக் கொடுத்த ரூட்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுப்பது தொடர்பாக அவ்வப்போது பேச்சுகள் அடிபட்டு வரும் நிலையில், இன்னும் சில மாதங்களில் உதயநிதிக்கு அமைச்சர் பதவி உறுதி என்கிற தகவல்கள் அறிவாலய வட்டாரத்தில் உலவி வருகின்றன.

உதயநிதிக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்க வேண்டும் என திமுக அமைச்சர்கள் பலரும் வலியுறுத்திய நிலையிலும், முதல்வர் ஸ்டாலின், அதில் அவசரம் காட்டாமல் இருந்து வந்தார். உதயநிதி ஸ்டாலின், சினிமாவில் நடித்துக் கொண்டிருப்பதால், இப்போது அமைச்சர் பதவி தருவது சரியாக இருக்காது என முதல்வர் ஸ்டாலின் யோசித்ததாக கூறப்பட்டது.

இந்நிலையில் தான், உதயநிதி ஸ்டாலின், தனது நடிப்பு பயணத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வர இருப்பதாக கூறி இருக்கிறார். இதன் மூலம், கமல்ஹாசன் தயாரிக்கும் படத்தை முடித்த கையோடு, கேபினட்டில் இடம்பெறுவார் என்கின்றனர் அறிவாலய வட்டாரத்தினர்.

English summary

There are reports in dmk circles that Udhayanidhi Stalin will be appointed as a minister in few months. Udayanidhi Stalin has announced that he is going to end his acting career. Sources say that Udhayanidhi will feature in the cabinet after completing the film produced by Kamal Haasan.