எலும்பும் தோலுமாய்.. விஜயகாந்த் நாளைக்கு கோயம்பேடு வரப்போறாராமே.. திடீர் கோரிக்கை.. உருகிய துரை வைகோ

சென்னை: இன்று திடீரென தேமுதிக ஆபீசுக்கு, மதிமுகவின் துரைவைகோ வந்திருந்தார்.. இதையடுத்து, கோயம்பேட்டில் பரபரப்பு பற்றிக் கொண்டுவிட்டது.. என்ன காரணம்?

தேமுதிகவின் நிறுவன தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களின் 70வது பிறந்த நாள், நாளைய தினம் சிறப்பாக கொண்டாடப்படவுள்ளது.

இதை முன்னிட்டு, சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமை அலுவகத்தில், பிரேமலதா விஜயகாந்தை, மதிமுகவின் தலைமை கழக செயலாளர் துரை வைகோ நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்..

இன்னொரு ஸ்வீட் நியூசும் இந்த சந்திப்பில் உள்ளது. மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவின் 56 வருட கால அரசியல் பயணம் பற்றிய, டாக்குமெண்ட் படடம் வெளியிடப் போகிறார்கள்..

தேமுதிக அலுவலகத்தில் கையெடுத்து கும்பிட்ட விஜயகாந்த்.. உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்திய தொண்டர்கள்!

Is Vijayakanth going to come to the DMDK party office tomorrow and what did Durai Vaiko say விஜயகாந்த் பிறந்த நாளையொட்டி, மதிமுக துரைவைகோ பிரேமதாவிடம் வாழ்த்து சொன்னார்