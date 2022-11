"நம்மை தாக்க போகும் முதல் சக்கரம்".. தமிழ்நாடு வானிலையில் ஏற்படும் மாற்றம்.. வெதர்மேன் தந்த வார்னிங்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று வானிலை எப்படி இருக்கும், அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு பின் வானிலையில் என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்து உள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் இந்த மாத தொடக்கத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது. வங்கக்கடலில் உருவாகி இருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தற்போது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவெடுத்து உள்ளது. இந்த தாழ்வு பகுதி தற்போது மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது.

இதனால் தற்போது வடக்கு மாவட்டங்களில் இருந்து மழை மேகங்கள் தென் மாவட்டங்களை நோக்கி நகர்ந்து வருகின்றன. இதனால் சென்னை உள்ளிட்ட வடக்கு மாவட்டங்களில் இன்று மழை குறைவாக இருக்கும்.

டெல்டா மாவட்டங்களிலும் மழை குறையும். பெரும்பாலும் இன்று மாலையில் இருந்து வறண்ட வானிலை காணப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன. தென் மாவட்டங்களில் மட்டும் சில இடங்களில் கனமழை பெய்யும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.

It might be the first chakkaram for us this season: Tamil Nadu weatherman warning on storm .