மூடப்படாத பள்ளம்.. நிலைத்தடுமாறிய பைக்...அரசு பேருந்து சக்கரத்தில் சிக்கி மென் பொறியாளர் பலி

சென்னை: சென்னை கிண்டியை அடுத்த சின்னமலை அருகே அரசு மாநகரப் பேருந்து மோதி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற ஐ டி ஊழியர் பலியான சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மூடப்படாத பள்ளம்.. நிலைத்தடுமாறிய பல்சர் பைக்...அரசு பேருந்து சக்கரத்தில் சிக்கி மென் பொறியாளர் பலி

நங்கநல்லூரைச் சேர்ந்தவர் முகமது யூனுஸ். இவர் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் பணியாற்றி வந்தார். இவர் பொதுவாகவே தனது இரு சக்கர வாகனத்தில்தான் அலுவலகத்திற்கு செல்வது வழக்கம்.

அதே போல் இன்றும் தனது இரு சக்கர வாகனத்தை எடுத்துக் கொண்டு வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டார். ஏற்கெனவே மழை பெய்ததால் சாலையில் தண்ணீர் தேங்கியிருந்தது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் கவனமாக வாகனங்களை இயக்கினர்.

English summary

IT staff died in road accident near Chinnamalai, Guinday while going to his office in his bike.