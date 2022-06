தூதராய் ஓ.ராஜா! அப்படியே ’அங்கே’ பயணம்! ’ஒற்றை தலைமை சசிகலா’ தீர்மானம்! கடைசியாய் தயாரான அணுகுண்டு!

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட பன்னீர்செல்வத்தின் தம்பி ராஜா இன்று அவரை நேரில் சந்தித்து பேசிய நிலையில், அதிமுகவின் ஒற்றை தலைமையை சசிகலாவை கொண்டுவர வேண்டுமென ஓபிஎஸ் ஆதரவு நிர்வாகிகள் சிறப்பு தீர்மானம் கொண்டுவர திட்டமிட்டு இருப்பதாக பரபரப்புத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் நொடிக்கு நொடி பரபரப்பு திருப்பங்களுடன் சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையில், இன்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி சந்தித்து ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் ஆதரவு தெரிவித்து வருவது எதிர்தரப்புக்கு பெரும் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது.

நீதிமன்ற வழக்கு, எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு கடிதம் என அடுத்தடுத்து அஸ்திரங்கள் கைகொடுக்காத நிலையில் இறுதி அஸ்திரமாக ஓபிஎஸ் தரப்பு எடுத்திருப்பது சசிகலாவை தான்.

Exclusive: சசிகலா தான் என்னை சேர்மன் ஆக்கினார்! நன்றி மறக்கமாட்டேன்! ஓ.பி.எஸ். தம்பி ஓ.ராஜா அதிரடி

